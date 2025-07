Milano prima in Europa per morti legate al caldo

Mentre l’Italia inizia a respirare un po’ di sollievo dal caldo estremo, Milano si colloca tristemente in prima posizione in Europa per morti legate alle ondate di afa. Uno studio britannico mette in luce la drammatica realtà che colpisce la città, ricordandoci l’importanza di prevenire e affrontare i rischi delle ondate di calore. È un campanello d’allarme per tutti noi.

Si allenta in Italia la morsa del caldo, ma secondo uno studio britannico Milano è prima in Europa per decessi legati all’afa delle scorse settimane. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano prima in Europa per morti legate al caldo

milano - prima - europa - caldo

A Milano 317 morti per il caldo nei 10 giorni bollenti di fine giugno: record negativo in Europa. Il 65% delle morti si deve al cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico ha reso più mortale la recente ondata di calore.

L'Associazione Medici per l'Ambiente rilancia l'allarme: "La crisi climatica deve essere affrontata come un'emergenza sanitaria".