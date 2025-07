Cobolli perde contro Djokovic ai quarti di Wimbledon

Un match intenso e ricco di emozioni: Flavio Cobolli, giovane talento romano, ha affrontato con coraggio Novak Djokovic nei quarti di Wimbledon. Dopo oltre tre ore di battaglia sul centrale, il sogno si interrompe, ma la sua prestazione rimarrà impressa come esempio di tenacia e passione. Una sconfitta a testa alta per il classe 2002, sostenuto dai suoi amici e fan, che ora guarda avanti con fiducia e determinazione verso il futuro.

Dopo più di tre ore di gioco nel centrale di Wimbledon Flavio Cobolli si arrende a Novak Djokovic. Il tennista romano esce sconfitto col punteggio di 7-6, 2-6, 5-7, 4-6 contro l'ex numero uno al mondo. Una sconfitta a testa alta per il classe 2002 sostenuto dal suo palco anche dall'amico Edoardo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: cobolli - djokovic - wimbledon - perde

Sara Errani si ritira dal singolare a Roland Garros; Cobolli e Djokovic trionfano nel circuito ATP - Sara Errani si è ufficialmente ritirata dal singolare a Roland Garros, concludendo una straordinaria carriera.

#Wimbledon Flavio #Cobolli perde il terzo set con Djokovic perché viene abbandonato sul 5-5 dalla prima di servizio. Alla fine è tutta là la differenza. Speriamo nel quarto, perché ha dimostrato di potersi rimettere in carreggiata più e più volte il nostro. Vai su X

UN GRAN COBOLLI AI QUARTI DI WIMBLEDON Flavio perde il primo set del torneo ma supera Cilic Ora attende Djokovic o de Minaur Vai su Facebook

Cobolli perde contro Djokovic ai quarti di Wimbledon; Wimbledon: Sinner batte Shelton e vola in semifinale. Cobolli lotta per tre ore ma perde contro Djokovic; Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic a Wimbledon 2025 – La diretta.

Wimbledon: Sinner batte Shelton e vola in semifinale. Cobolli lotta per tre ore ma perde contro Djokovic - Sarà di nuovo Sinner contro Djokovic in semifinale Slam. rtl.it scrive

Hugh Grant si addormenta a Wimbledon durante Cobolli-Djokovic: l'attore si perde il tiebreak - La star del cinema britannico era in tribuna sul Centrale durante il match fra l'azzurro e il serbo. Lo riporta msn.com