Tiro con l’arco ranking round opaco per l’Italia nel ricurvo a Madrid Eliminati i terzetti azzurri di compound

A Madrid, la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2025 si conclude con luci e ombre per l’Italia. Mentre il ricurvo affronta un ranking round opaco, i terzetti azzurri di compound escono eliminati, lasciando pochi spunti positivi. La seconda giornata segna un passo indietro per i colori azzurri, ma l’atmosfera resta carica di speranza e determinazione per il futuro. Ora, tutto è pronto per una rinascita nel prossimo impegno internazionale.

Va in archivio con pochi spunti positivi per i colori azzurri a Madrid la seconda giornata della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Quest’oggi sono andate in scena nella capitale spagnola gli scontri a eliminazione diretta delle prove a squadre (maschile e femminile) della divisione compound ed il ranking round del ricurvo. Roberta Di Francesco è stata la migliore del lotto in casa Italia al termine delle 72 frecce di qualificazione, attestandosi in 14ma piazza assoluta con 661 punti, mentre Loredana Spera ha chiuso 27ma con 645 e Chiara Rebagliati 36ma con 639 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, ranking round opaco per l’Italia nel ricurvo a Madrid. Eliminati i terzetti azzurri di compound

