Calhanoglu Inter nessun contatto con il Galatasaray | trattativa ancora ferma cosa sta succedendo

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Nonostante l’interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, al momento non ci sono stati sviluppi concreti nella trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il viaggio del vice presidente del club turco a Milano non è stato finalizzato a un incontro con la dirigenza dell’Inter per discutere del futuro del centrocampista turco. Sebbene l’interesse del Galatasaray sia evidente, Sky ha sottolineato che non c’è stata alcuna proposta formale da parte del club turco, e la trattativa non ha ancora preso una direzione concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com