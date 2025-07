Donzelli FdI | Su caso Almasri non ci sono contraddizioni in parole di Nordio polemica sul nulla – Il video

In un clima di tensione politica, Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia smorza le polemiche sul caso Almasri, sottolineando l’assenza di contraddizioni nelle parole di Nordio. La sua dichiarazione, rilasciata fuori dal Senato e rilanciata dall’Agenzia Vista, mette in discussione le accuse infondate e invita a riflettere sull’effettiva rilevanza del confronto. Resta da vedere come evolverà questa vicenda, ma una cosa è certa: il dialogo deve prevalere sulla polemica sterile.

(Agenzia Vista) Roma, 9 luglio 2025 La dichiarazione di Giovanni Donzelli di Fratello d’Italia fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

