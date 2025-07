Dazi l’Ue punta a un accordo con gli Stati Uniti

L’Unione Europea e gli Stati Uniti sono pronti a dialogare per trovare un’intesa sui dazi, un passo importante per ristabilire un clima di cooperazione e stabilità commerciale globale. La trattativa, guidata da figure chiave come Fabio Bolzetta, rappresenta un’opportunità concreta di superare le tensioni e favorire un equilibrio economico più giusto e sostenibile. La posta in gioco è alta: il futuro delle relazioni transatlantiche.

L'Unione Europea punta a un accordo con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi nei prossimi giorni. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

È iniziata ieri a Washington la missione del commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, per provare a trovare un accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti

Dazi Usa-Ue: un accordo ci sarà. Ma sarà sbilanciato a favore degli americani - Fonti europee vicino al dossier spiegano a ItaliaOggi come, al momento, si parli di un accordo non equilibrato tra Unione europea e Stati Uniti.

Dazi, come sarà l'accordo di Trump con l'Ue? Ft: tariffe più alte rispetto a quelle concordate con la Gran Bretagna - Bruxelles «ora ci sta trattando molto bene», dice il presidente Usa in merito ai contatti avuti con la Von der Leyen.