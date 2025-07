Italia-Libia il caso Almasri Governo sotto accusa | Sapeva tutto da subito

Il caso Almasri riaccende le tensioni tra Italia e Libia, svelando una verità scomoda: il governo aveva già tutte le informazioni fin dall'inizio. Tra misteri diplomatici e accuse di coperture, si fa largo il sospetto di un’operazione nascosta che potrebbe mettere in discussione l’intera gestione della crisi. La vicenda si infittisce, e ora il governo si trova sotto una luce inattesa, con molti interrogativi irrisolti.

Roma, 9 luglio 2025 – Il giorno dopo lo strano “respingimento” del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della delegazione dell’Unione europea a Bengasi, derubricata sia dal Viminale che dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani, come “un problema di incomprensione fra diplomatici dell’Ue” che “non mina i rapporti tra Ue e Libia”, ecco che invece sul tavolo del governo si riapre un caso di fatto mai chiuso, quello di Osama Almasri. Lui, il generale libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato e subito rimpatriato nonostante il mandato della Corte penale internazionale (Cpi) e a cui ieri la Libia ha inviato un mandato di comparizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Libia, il caso Almasri. Governo sotto accusa: “Sapeva tutto da subito”

In questa notizia si parla di: libia - caso - almasri - governo

Caso Al Masri, la Corte penale internazionale bacchetta la Libia: “Tripoli non può più tergiversare. È tempo di consegnare il generale accusato di gravi crimini contro l’umanità” - La Corte Penale Internazionale lancia un duro monito alla Libia, esortando Tripoli a non rimandare oltre la consegna del generale Osama Najeem Al Masri, accusato di gravi crimini contro l'umanità.

Sul caso Almasri, il torturatore riaccompagnato in Libia con volo di Stato, Meloni fece la vittima e Nordio disse di averlo saputo in ritardo. Ora si scopre che il governo lo seppe subito e cercò di non lasciare tracce nelle comunicazioni. Perché? Come possono r Vai su X

Il Ministro Nordio avrebbe mentito al Parlamento nell’informativa su Almasri, come riportano diverse testate giornalistiche. Ha dichiarato alle camere di aver avuto la notizia dell’arresto lunedì 20 gennaio, ma a quanto pare ne era informato già dal giorno prima Vai su Facebook

Ordine di comparizione ad Almasri in Libia, i rischi e dopo la liberazione in Italia: cosa succede; Bufera su Nordio per il caso Almasri: le nuove carte e cosa succede adesso; Caso Almasri, il ministero della Giustizia ha saputo subito dell'arresto, ma ha scelto di imporre il silenzio: le mail che complicano la posizione di Nordio.

Italia-Libia, il caso Almasri. Governo sotto accusa: “Sapeva tutto da subito” - L’avvocata Bongiorno valuta la denuncia per la divulgazione degli atti ... Da quotidiano.net

Il caso Almasri: 'Il governo sapeva da subito, la mail della Giustizia' - Sarebbe conclusa l'indagine del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano. Secondo ansa.it