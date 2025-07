Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia | Prime Video la raggiunge Disney+ al terzo posto

Il mondo dello streaming in Italia è in fermento: Netflix cede il suo primato, mentre Prime Video si avvicina a Netflix e Disney+ conquista la terza posizione. Secondo i dati di JustWatch, il panorama si evolve rapidamente, riflettendo nuovi gusti e preferenze degli utenti. Chi saprà mantenere il passo nel secondo semestre 2025? Scopriamo insieme le tendenze e le sorprese di questa rivoluzione digitale.

Tutti i dati delle piattaforme streaming: ecco chi sono i più visti nel secondo semestre 2025, chi sale e chi scende in Europa e oltreoceano. Prime Video e Netflix prime nello streaming col 27%, dopo che questa ha perso un punto percentuale a favore di Prime. Disney+ intanto, si riconferma al terzo posto guadagnando un punto percentuale e salendo così al 18%. Sono i dati di JustWatch, che analizza le quote di mercato delle piattaforme di streaming in abbonamento; I dati sono riferiti al secondo trimestre del 2025. Ma analizziamo meglio questi dati. I dati in Italia Neflix si fa raggiungere da Prime Video, ma entrambe continuano a detenere una quota pari al totale combinato di Disney+, Infinity e Paramount+ (27%). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia: Prime Video la raggiunge, Disney+ al terzo posto

