Ricci | La mia caratteristica migliore? La gestione della palla sotto pressione

A 'Casa Milan' è stato presentato con una conferenza stampa Samuele Ricci, nuovo centrocampista dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ricci: “La mia caratteristica migliore? La gestione della palla sotto pressione”

? #Milan, #Ricci è il Nº2 al mondo nel suo ruolo per gestione palla sotto pressione Il nuovo centrocampista rossonero in questa caratteristica è superiore a Vitinha e Tchoumeni La classifica Vai su X

