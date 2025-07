peanuts festeggia 75 anni con due nuovi giochi di carte e una promo esclusiva sdcc

per gli appassionati di Peanuts, offrendo nuove occasioni di gioco e collezionismo. La celebrazione dei 75 anni si arricchisce così di emozioni e sorprese, consolidando il legame tra i personaggi di Charles Schulz e le generazioni di fan di tutto il mondo. Non perdere l'opportunità di scoprire queste esclusive iniziative che rendono omaggio a un universo senza tempo, pronto a divertire e ispirare anche le future generazioni.

Il celebre universo dei Peanuts celebra quest’anno il suo 75° anniversario, un traguardo che sottolinea la sua duratura popolarità e influenza nel mondo dell’intrattenimento. Per questa occasione, sono stati annunciati nuovi prodotti dedicati ai collezionisti e ai fan, tra cui due esclusive linee di giochi di carte che saranno presentate in anteprima al prossimo evento di San Diego Comic-Con. Questa iniziativa rappresenta una novità interessante nell’ambito delle merchandise legate a Peanuts, ampliando l’offerta di prodotti da tavolo e rafforzando il legame con il pubblico più appassionato. presentazione dei nuovi prodotti per i 75 anni di peanuts. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it