Bravo Cobolli ma Djokovic lo batte e sfida Jannik in semifinale | Non vedo l' ora di affrontarlo

Bravo Cobolli, ma Djokovic non si dà per vinto e lo sfida in semifinale, pronto a dimostrare che l’età è solo un numero. Nole, dopo aver perso il primo set, gestisce con freddezza i momenti chiave e conquista la vittoria in quattro. Per lui, arrivare in fondo a 38 anni è una vittoria personale: “Competere coi giovani mi fa sentire giovane”. Un duello che promette emozioni indimenticabili.

Nole perde il primo set, ma gestisce meglio i momenti chiave e vince in quattro: "Significa tutto per me arrivare in fondo anche a 38 anni. Competere coi giovani mi fa sentire giovane". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bravo Cobolli, ma Djokovic lo batte e sfida Jannik in semifinale: "Non vedo l'ora di affrontarlo"

In questa notizia si parla di: bravo - cobolli - djokovic - batte

A testa alta! Una partita a tratti giocata alla pari con Djokovic. Bravo Flavio grande gladiatore! Top20 per un grandissimo percorso sull’erba. #Cobolli #wimbledon Vai su Facebook

Che bravo Cobolli, ma Djokovic lo batte e sfida Jannik: Non vedo l'ora di affrontarlo; Cobolli-Djokovic diretta Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi; Djokovic: Bravo Cobolli, ha coraggio e talento. Affrontando i giovani mi sento giovane e ora sotto con Sinner....

Wimbledon: Djokovic rimonta Cobolli e raggiunge Sinner in semifinale - Il 24 volte campione Slam batte in quattro set il romano: ora sfiderà il numero uno del mondo nel penultimo atto dei Championships ... Lo riporta msn.com

Wimbledon, Cobolli si arrende a Djokovic: il serbo vince in 4 set - Una grande gara di Flavio Cobolli non basta per piegare Novak Djokovic: il serbo vince in rimonta in 4 set, in semifinale affronterà Jannik Sinner ... Da msn.com