Trattore in fiamme a Sogliano intervengono i Vigili del fuoco per domare il rogo

Un incendio ha coinvolto un trattore a Sogliano, creando momenti di paura tra i residenti. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, due squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute prontamente lungo la Strada Provinciale 11, via Ca di Nuzzo, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta il valore del pronto intervento.

