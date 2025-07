Calciomercato Milan il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti | ecco il nome in lista

Il calciomercato del Milan si infiamma con il Gent che ha fissato il prezzo di Archie Brown, mentre il direttore sportivo Tare fa trapelare un nome clamoroso in lista. I rossoneri sono pronti a scatenarsi, tra sorprese e mosse strategiche per rinforzare la rosa. La ricerca di nuovi talenti potrebbe cambiare le sorti del club: scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo grande colpo.

Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Archie Brown! Il ds rossonero Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome clamoroso in lista Il Milan si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, e il primo colpo di scena riguarda Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, classe 1997, saluterĂ i rossoneri dopo sei stagioni ad altissimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - gent - fissa

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, il Gent fa il prezzo per il terzino mancino Brown; Milan, Archie Brown prende quota: nuovi contatti; AC Milan - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato.

Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista - Il ds rossonero Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome clamoroso in lista Il Milan si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, e il p ... Segnala calcionews24.com

Milan, il Gent fa il prezzo per il terzino mancino Brown - Tra le opportunità che il Milan sta valutando c'è quella che porta ad Archie Brown, terzino inglese classe 2002. Si legge su calciomercato.com