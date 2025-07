Schlein | I sondaggi li lasciamo agli altri noi intanto vinciamo le elezioni – Il video

Schlein, i sondaggi li lasciamo agli altri: noi intanto vinciamo le elezioni. Con successi a Genova, Assisi, Ravenna, Taranto e in Emilia-Romagna, dimostriamo che i risultati sul campo parlano più di qualsiasi previsione. È ora di guardare oltre i numeri e concentrarsi sulla strada verso la vittoria. Perché, alla fine, è il risultato che conta.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Abbiamo vinto le elezioni a Genova, ad Assisi, a Ravenna, a Taranto, le abbiamo vinte in Emilia Romagna e in Umbria, le abbiamo perse per 8mila voti in Liguria. Sarebbe interessante fare un raffronto europeo, dalla Francia, di quanti partiti che due anni fa perso le elezioni e si trovavano purtroppo al loro minimo storico nei sondaggi, a proposito di sondaggi, al 14% e nel giro di due anni hanno potuto mettere un +10% e fare di voti veri il 24% alle europee. Se guardiamo i risultati di amministrative e regionali posso dire che in tutte regioni dove si è presentato il Partito democratico in questi ultimi due anni, dove abbiamo vinto e dove abbiamo perso, c’è stato un aumento medio dell’8%. 🔗 Leggi su Open.online

