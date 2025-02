.com - Fonseca ‘meglio’ di Sinner: vince il primo titolo Atp a 18 anni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Joaodi J. Il tennista brasiliano ha trionfato nell’Atp 250 di Buenos Aires, battendo in finale il padrone di casa Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 6-4, 7-6., che aveva impressionatondo le Next Gen 2024 ed eliminando Rublev negli ultimi Australian Open, conquista così il suoAtp ad appena 18, 5 mesi e 26 giorni. Nemmeno J, numero uno al mondo che sarà costretto a rimanere lontano dai campi per tre mesi dopo la squalifica per il caso Clostebol, era riuscito are così presto. L’azzurro infatti aveva conquistato il suotorneo del circuito nel 2020 a Sofia, quando aveva poco più di 19, proprio come Novak Djokovic. Meglio diha fatto invece Carlos Alcaraz,nte a Murcia all’età di 18, 2 mesi e 20 giorni.