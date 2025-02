Calciomercato.it - Serie A, una sconfitta dietro l’altra: l’esonero prende quota

Caduta a picco dopo un’ottima prima parte di campionato. Nessuna vittoria nel 2025 e 7 ko nelle ultime nove partite, ora la panchina traballaDopo quella del Monza potrebbe saltare presto un’altra panchina diA. Anzi più di una, con le gare di oggi che possono essere già importanti se non decisive per il destino di due, tre e forse quattro allenatori.A, una(LaPresse) – Calciomercato.it, o meglio gli esoneri prendono. Gli scommettitori ci sguazzano, basandosi come sempre sull’attualità, su elementi concreti. Che per gli allenatori non possono che essere i risultati, quelli che non sta riuscendo più a ottenere il Parma di Fabio Pecchia.Pecchia sotto osservazione a ParmaIl tecnico è ormai sotto osservazione dopo il brutto ko di Cagliari, il secondo consecutivo in uno scontro diretto.