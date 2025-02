Brindisireport.it - "Era Gande Salento", collegamenti via radio anche con il nord Europa

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Una rappresentanza diamatori dell’Era (Europeanamateurs association) Grandedi Brindisi si è collgata viacon altri appassionati sparsi per l'Italia e all'estero nel corso di un evento che prende il nome di “Park on the air” (Pota). È quanto accaduto nella.