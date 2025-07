Sancho Juventus è l’unico club che sta cercando di chiudere l’affare | i bianconeri stanno spingendo per regalarlo a Tudor Tutta la verità

La Juventus fa sul serio per Jadon Sancho, puntando deciso a chiudere l’affare e rinforzare l’attacco. I bianconeri stanno spingendo forte, con l’obiettivo di regalare a Tudor un tocco di qualità in più. La trattativa è in pieno fermento e potrebbe rappresentare una svolta per il mercato estivo della Vecchia Signora. Ma quali sono i dettagli e le prospettive di questo affare? Restate con noi per scoprirlo.

Sancho Juventus, è l’unico club che sta cercando di chiudere l’affare: la verità sul possibile colpo dei bianconeri. La Juventus continua a spingere per portare Jadon Sancho a Torino, con l’attaccante inglese che sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, il calciomercat Juve non è solo l’unico club italiano ad aver cercato Sancho, ma è anche quello che in queste ore sta lavorando più intensamente per chiudere l’accordo. Nonostante l’interesse di altre squadre, tra cui uno club saudita, la Juve ha fatto capire al giocatore che è la destinazione ideale, puntando sulla qualità del progetto tecnico e sulla sua esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, è l’unico club che sta cercando di chiudere l’affare: i bianconeri stanno spingendo per regalarlo a Tudor. Tutta la verità

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - unico - club

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

La #juventus dal Mondiale per Club al #mercato: le ultime su #Vlahovic, #Osimhen, #David, #Sancho e non solo - TmwRadio Vincenzo Marangio Vai su Facebook

?Il #Napoli ha presentato un'offerta ufficiale a #Sancho, con uno stipendio che é quasi il 50% di quello richiesto, lui l'ha rifiutata. La Juventus si è presentata per trattare, Sancho vuole giocare per la #Juventus, ma i bianconeri hanno offerto uno stipendio m Vai su X

Juve, rivoluzione offensiva: David c’è, Sancho quasi, grana Vlahovic; Calciomercato Juve, è fatta per David! Osimhen, una data per il futuro. E Sancho...; Calciomercato: news e aggiornamenti su tutte le squadre del campionato - Lazio: ufficiale cessione Loum Tchaouna al Burnley.

Sancho Juventus, è l’unico club che sta cercando di chiudere l’affare: i bianconeri stanno spingendo per regalarlo a Tudor. Tutta la verità - Sancho Juventus, è l’unico club che sta cercando di chiudere l’affare: la verità sul possibile colpo dei bianconeri La Juventus continua a spingere per portare Jadon Sancho a Torino, con l’attaccante ... Scrive juventusnews24.com

Sancho Juve, continuano i contatti col Manchester United! Un’altra rivale si toglie dalla corsa: adesso i bianconeri fanno sul serio. Novità - Sancho Juve, continuano i contatti col Manchester United per portare l’inglese a Torino: tutti i dettagli Dopo la conclusione dell’accordo per Jonathan David, il calciomercato Juventus ha avviato nuov ... Riporta juventusnews24.com