Di Maria saluta l’Europa | Oggi torno a casa 18 anni di amore in tutte le squadre per cui ho giocato

Angel Di Maria torna alle radici, scegliendo il cuore e la casa di Rosario Central per chiudere un percorso straordinario che lo ha visto brillare sui palcoscenici europei. Dopo 18 anni di passione e successi in tutte le squadre per cui ha giocato, l’ala argentina si congeda dall’Europa con parole emozionanti sui social. La sua storia, fatta di successi e sacrifici, si conclude ora nel modo più autentico: tornando alle origini.

Angel Di Maria ha scelto il cuore e la casa per scrivere l'ultimo capitolo della sua straordinaria carriera. Dopo l'eliminazione del Benfica dal Mondiale per Club e con un volo diretto verso Rosario

Angel Di Maria saluta l'Europa. Lo fa a modo suo: a 37 anni segna 4 gol nel Mondiale per Club, trascinando il Benfica e tenendolo in corsa fino all'ultimo respiro. Ora "El Fideo" torna a casa, al Rosario Central, la squadra dove tutto è iniziato, per chiudere il cer

Di Maria saluta la Juve, 'Dato tutto, resta l'amarezza' - "Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata, me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli ma non è stato possibile ... Scrive ansa.it