Oh no è lui Disperso per mare insieme ai suoi compagni | ora il tragico ritrovamento

Il dramma si è consumato nelle acque di Taranto: il disperso 232, tra i quattro amici partiti in barca il 29 giugno, ora è stato tristemente ritrovato. La loro avventura, iniziata con il mare in tempesta, ha preso una piega tragica a causa delle onde alte e delle condizioni estreme. Un dolore immenso per le famiglie e la comunità, che si stringono nel ricordo di chi non ce l'ha fatta. La vicenda ci insegna quanto il mare sia imprevedibile e potente.

Il 29 giugno, i quattro amici, tra cui i fratelli Pasquale e Claudio Donnaloia, Antonio Dell'Amura e Domenico Lanzolla, erano usciti in barca alle 7 del mattino, ma le condizioni del mare al largo delle isole Cheradi erano estremamente pericolose. Le onde alte fino a quattro metri hanno reso particolarmente difficoltosa la navigazione, e, nonostante i loro tentativi, la barca è stata probabilmente colpita dalla forza delle onde. Nel pomeriggio dello stesso giorno, le famiglie hanno dato l'allarme, avviando immediatamente le ricerche. Un tragico incidente: le difficili condizioni di mare. Il 2 luglio, alle 20, un secondo corpo dei quattro diportisti dispersi in mare dal 29 giugno è stato trovato in un'area al largo di Policoro, in Basilicata, da una motovedetta.

