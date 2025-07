Highlander | nel cast del film anche Marisa Abela

Grande novità nel mondo del cinema: Marisa Abela si unisce al cast di Highlander, portando il suo talento accanto a star come Henry Cavill e Russell Crowe. Diretta da Chad Stahelski, la pellicola promette di essere un evento imperdibile, con uno stile che mescola azione e mitologia. Con una sceneggiatura di Michael Finch e una distribuzione prevista nelle sale, Highlander si prepara a conquistare il pubblico di tutto il mondo, lasciando tutti con l’anticipazione di un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Marisa Abela si è unita al cast di Highlander e raggiungerà i già annunciati Henry Cavill e Russell Crowe nel cast del film. Chad Stahelski dirigerà il film per Amazon MGM Studios e United Artists (UA), la cui direzione è affidata all’ex direttore cinematografico di Netflix Scott Stuber. Il film uscirà nelle sale. Michael Finch sta scrivendo la sceneggiatura, basata sull’omonimo classico cult degli anni ’80. Scott Stuber e Nick Nesbitt di UA produrranno il film insieme a Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment, la casa di produzione di Stahelski, Josh Davis di Davis Panzer Productions e Louise Rosner. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

