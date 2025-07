Trump taglia le armi all’Ucraina Il Cremlino esulta Kiev | Disumano

In un colpo di scena che scuote gli equilibri internazionali, l'amministrazione Trump ha deciso di sospendere le forniture militari all'Ucraina, incluso il fondamentale sistema di difesa Patriot. Una scelta che ha generato sconcerto e reazioni contrastanti: da Kiev, proteste e accenti di umanità, mentre il Cremlino celebra questa mossa come un successo strategico. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione sul futuro del conflitto? Scopriamolo insieme.

L'ordine è perentorio: Trump taglia le armi a Kiev. Come un fulmine e ciel sereno, la Casa Bianca ha autorizzato l'interruzione di alcune forniture militari, a partire dai sistemi di difesa anti-aerea Patriot, con la motivazione di voler preservare le scorte del proprio arsenale. Il governo di Volodymyr Zelensky ha convocato l'inviato Usa per chiedere chiarimenti di un taglio che sarebbe "disumano" ed ha rilanciato l'offerta di acquistare quel tipo di armi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump taglia le armi all’Ucraina. Il Cremlino esulta. Kiev: “Disumano”

In questa notizia si parla di: armi - trump - taglia - kiev

Armi, chip, Ia: il grande bazar di Trump in Arabia Saudita - Nel cuore dell'Arabia Saudita, un'enorme contrattazione ha preso vita: il "grande bazar" di Trump. Il primo giorno del presidente nel Golfo ha visto la firma di accordi da centinaia di miliardi di dollari, saldando un legame strategico con il principe ereditario Mohammad bin Salman.

Trump ferma gli aiuti militari, cosa succede ora? Vai su Facebook

Trump taglia le armi all'Ucraina, il Cremlino esulta; Trump taglia le armi a Kiev. Zelensky: Contatti con gli Usa. In qualche modo ci dobbiamo difendere; Trump taglia le armi a Kiev: Ucraina in allarme per lo stop ai Patriot. Mosca esulta: più vicina la fi.

Trump taglia le armi a Kiev. Zelensky: "Contatti con gli Usa. In qualche ci dobbiamo difendere" - Kiev sta cercando di chiarire la situazione con Washington, assicurando che "la comunicazione con la parte americana continua a tutti i livelli" ... Si legge su msn.com

Trump taglia le armi all'Ucraina, il Cremlino esulta - Come un fulmine e ciel sereno, la Casa Bianca ha autorizzato l'interruzione di alcune forniture militari a Kiev, a ... Secondo ansa.it