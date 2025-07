Amb Fertitta ' Consolato Usa a Firenze rimarrà aperto'

Durante i festeggiamenti dell'Independence Day a Roma, l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, ha confermato che il Consolato generale degli Stati Uniti a Firenze rimarrà aperto. Con oltre 40.000 studenti statunitensi che scelgono l’Italia come destinazione, questa notizia rafforza l'impegno degli USA nel sostenere i giovani viaggiatori e i loro progetti di studio, garantendo un punto di riferimento affidabile e dedicato nel cuore della Toscana.

Il consolato generale Usa a Firenze rimarrà aperto. Lo ha confermato l' ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, oggi durante i festeggiamenti a Roma per l' Independence Day. "Più di 40.000 studenti statunitensi scelgono l'Italia come destinazione", ha detto Fertitta in un passaggio del suo discorso, "Molti di questi studenti vanno a Firenze: il Consolato Generale di Firenze continuerà a supportarli per molti altri anni ancora", ha aggiunto. "Abbiamo parlato con il presidente Trump e con l'amministrazione di quanto sia importante mantenere operativo l'ufficio del consolato generale a Firenze", ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net