Una squadra saudita piomba su Retegui e spaventa l'Atalanta | offerti 60 milioni di euro

Una scena che scuote il calcio italiano: una squadra saudita si presenta all'Atalanta con un'offerta da 60 milioni di euro per Retegui, lasciando i tifosi in fermento. Dopo due no italiani, la richiesta ora si fa più concreta e l’incertezza avvolge il futuro dell’attaccante. Riuscirà il club bergamasco a resistere alla tentazione o questa proposta cambierà le sorti di retaggio? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa querelle di mercato.

Una squadra saudita bussa alla porta dell'Atalanta per Retegui: inviata una proposta ufficiale per l'attaccante, due italiani gli hanno già detto di no in questo mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neom SC, il club della città che non esiste: la squadra saudita nata per pubblicizzare “The Line” - Nel deserto saudita, il Neom SC si erge come simbolo di una città futuristica ancora da costruire. Recentemente promosso in Saudi Pro League, questo club è tanto innovativo quanto insolito, rappresentando il progetto ambizioso di "The Line".

Immaginate se la Juventus approdasse ai quarti di finale del Mondiale per Club e prendesse Retegui dall'Atalanta per le restanti partite della competizione. È letteralmente quello che è accaduto fra l'Al-Hilal e l'Al-Shabab. La squadra di Inzaghi ha appena chi

Atalanta, si ferma Retegui: lesione al retto femorale, salta anche la Supercoppa - MSN - e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (ma dovrebbe partire comunque con la squadra). Secondo msn.com