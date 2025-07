Il Consolato americano di Firenze non chiude L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma

In un momento di grande incertezza, la notizia arriva come un raggio di speranza: il Consolato americano di Firenze non chiuderà, conferma l’ambasciatore Tilman J. Fertitta durante un evento a Villa Taverna. Questo annuncio rafforza il legame tra Italia e Stati Uniti, sottolineando l’impegno diplomatico e la continuità dei servizi. La decisione apre nuovi orizzonti di collaborazione e fiducia, dimostrando che...

Roma, 2 luglio 2025 – Il Consolato Usa di Firenze non chiuderà. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, durante un evento andato in scena oggi, 2 luglio, a Villa Taverna a Roma, un appuntamento al quale erano presenti rappresentanti istituzionali e del Governo (con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni anche i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al presidente del Senato La Russa) a due giorni dal 4 luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa dell’Indipendenza. Ferititta, nel rafforzare i rapporti tra l’amministrazione Trump e il Governo italiano, ha parlato anche del Consolato americano di Firenze, finito al centro del dibattito nei mesi scorsi dopo le voci sempre più insistenti su una sua possibile chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consolato americano di Firenze non chiude. L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma

In questa notizia si parla di: roma - consolato - americano - firenze

Romania, bandiere e caroselli fuori consolato Roma: anche i romeni d’Italia al voto – Video - A Roma, fuori dal consolato romeno nell'Eur, si è svolta una manifestazione spontanea con bandiere, caroselli e celebrazioni.

Il Consolato americano di Firenze non chiude. L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma; Amb. Fertitta, 'Consolato Usa a Firenze rimarrà aperto'; Ecco perché Rubio vuole chiudere il consolato americano di Firenze (dopo due secoli): «Il dipartimento di Stato è ipertrofico e inefficace».

Il Consolato americano di Firenze non chiude. L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma - “Più di 40mila nostri studenti scelgono l’Italia e molti vanno a Firenze. Si legge su msn.com

Amb. Fertitta, 'Consolato Usa a Firenze rimarrà aperto' - Lo ha confermato l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, oggi durante i festeggiamenti a Roma per l'Independence Day. Secondo ansa.it