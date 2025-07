Aria fredda e aria fritta

Fa caldo, fermi tutti! Le temperature elevate degli ultimi giorni hanno portato Regione Lombardia a emettere un’ordinanza urgente per bloccare i lavori all’aperto nelle ore più calde. Giusto così, la salute dei lavoratori viene prima di tutto e la bassissima casistica di incidenti sul lavoro nella nostra regione dimostra quanto il problema ci stia veramente a cuore. D’altronde quando c’è da andare a votare per i diritti gran parte del mondo politico – e pure qualche sigla sindacale – invita ad andare al mare (dove generalmente fa caldo, tra l’altro), appello entusiasticamente accolto da oltre due elettori du tre, però appena il termometro sale oltre i 30°, ecco che si trova subito un accordo in deroga a tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aria fredda e aria fritta

oppio attacco, ciclone simil-tropicale dal nord africa e aria fredda dal Baltico - Maggio 2025 si distingue per l'assenza dell'anticiclone sull'Italia, con un persistente attacco di un ciclone similtropicale proveniente dal Nord Africa e l'arrivo di aria fredda dal Baltico.

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate a Radio1 da Angelo Bonelli, esponente della sinistrash fucsia liberalprogressista: "niente aria condizionata e docce brevi. Lo spreco è odioso. E dal 2005 non ho un'auto". Le dichiarazioni di Bonelli se Vai su Facebook

Arriva aria fredda dal Nord Europa, porta piogge e calo termico - Torna il maltempo su diverse regioni, colpa dell'arrivo di aria fredda dal Nord Europa che porta piogge e un calo termico. Scrive ansa.it

Aria fredda polare dalla Scandinava verso il Mediterraneo: crollo delle temperature anche in Italia, ecco di quanto - Il Messaggero - Nei prossimi giorni faremo le prove generali d'autunno, con le temperature che scenderanno decisamente rispetto agli standard, ancora alti, di questi giorni. Segnala ilmessaggero.it