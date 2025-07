Aree interne intervista al ministro Tommaso Foti | Più fondi accelerare sugli investimenti Il Nord non è più attrattivo

Nel cuore dell’Italia, le aree interne richiedono attenzione e strategie mirate. Intervistato dal ministro Tommaso Foti, emerge la necessità di potenziare gli investimenti e ripensare le proiezioni demografiche, soprattutto in un contesto in cui il Nord sta assistendo a un rientro di popolazione. Un quadro complesso che invita a una riflessione profonda sulle politiche di sviluppo e attrattività del nostro Paese.

«Intanto sarebbe anche il caso di rivedere certe proiezioni demografiche». In che senso? «Dal Covid in poi assistiamo ad un fenomeno di rientro dalle aree a Nord del Paese. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Aree interne, intervista al ministro Tommaso Foti: «Più fondi, accelerare sugli investimenti. Il Nord non è più attrattivo»

