Italia-Belgio Femminile Soncin | Squadra unita e leggera pronte all’esordio

All’alba di un emozionante match europeo, l’Italia femminile si presenta compatta e determinata, pronta a scrivere il suo capitolo. Alla vigilia dell’esordio contro il Belgio, il CT Andrea Soncin ha condiviso energie e strategie in una conferenza stampa carica di entusiasmo. Le Azzurre si preparano a dimostrare il loro valore: è il momento di scendere in campo con cuore e passione, per fare la differenza.

Alla vigilia dell'esordio italiano all'Europeo, che vedrà le Azzurre affrontare il Belgio, il CT Andrea Soncin ha tenuto una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia-Belgio Femminile , Soncin: “Squadra unita e leggera, pronte all’esordio”

In questa notizia si parla di: belgio - soncin - esordio - italia

Soncin prima dell'esordio col Belgio: "Sale la tensione, ma quest'Italia ha le idee chiare" - L’attesa cresce mentre l’Italia si prepara al debutto con il Belgio a Sion, sotto gli occhi di un pubblico emozionato.

Tutto pronto per il debutto delle #Azzurre all'Europeo Femminile 2025: gli ultimi 3 scontri appartengono alle #belghe, sarà riscatto per le ragazze di #Soncin? Vai su X

Andrea Soncin ha scelto le 23 Azzurre per l’Europeo in Svizzera: fuori nomi eccellenti, ma il gruppo è compatto e ambizioso Dal raduno di Coverciano alla Svizzera con un sogno [.....] Vai su Facebook

Soncin prima dell'esordio col Belgio: Sale la tensione, ma quest'Italia ha le idee chiare; Italia-Belgio agli Europei femminili, Soncin: Azzurre hanno voglia di fare bene; L’Europeo delle Azzurre parte da Sion, allo Stade de Tourbillon è tutto pronto per l’esordio con il Belgio. Soncin: “Non vediamo l’ora”.

Soncin prima dell'esordio col Belgio: "Sale la tensione, ma quest'Italia ha le idee chiare" - : "Le ragazze sono pronte a interpretare le più partite in una che ci attendono" ... Riporta gazzetta.it

Vigilia d'esordio per l'Italia Femminile all'Europeo, Soncin: "C'è grandissima convinzione e fiducia" - Andrea Soncin, commissario tecnico della nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio, valevole per l'esordio agli Europei: "La tensione fa parte del ... Come scrive msn.com