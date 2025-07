Giudice scioglie la riserva Sean Combs resta in carcere

Il mondo dell’hip hop è sotto shock: Sean Combs, il celebre re dell’hip hop, resta in carcere dopo la decisione del giudice Arun Subramanian di negargli la cauzione. La motivazione? I gravi reati di traffico di persone a scopo prostituzione per i quali è stato condannato. Se Combs fosse stato accusato di violenza domestica, forse, la sua situazione sarebbe diversa, ma così, le regole sono chiare: la giustizia si applica a tutti allo stesso modo.

Sean Combs resta in carcere. Il giudice Arun Subramanian ha negato al re dell'hip hop di uscire di carcere sotto cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone a scopo prostituzione di cui è stato riconosciuto colpevole impongono che il condannato resti dietro le sbarre in attesa della sentenza. Il giudice ha citato le parole dei difensori di Combs per motivare la decisione: "Se Combs fosse stato accusato di violenza domestica, non saremmo tutti qui a fare un processo, perché si sarebbe dichiarato colpevole, perché quello lo ha fatto", aveva detto Marc Agnifilo, il capo del collegio difensivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere

In questa notizia si parla di: combs - giudice - carcere - sean

Processo a Sean Combs, verdetto parziale. La giuria torna a riunirsi oggi, lui rischia l'ergastolo Combs è accusato di traffico sessuale e sfruttamento della prostituzione, ma non c'è intesa sull'imputazione di associazione a delinquere di tipo mafioso #SeanCo Vai su Facebook

Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere; Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere; Puff Diddy resta in carcere, negata la libertà su cauzione dopo i reati di prostituzione. La decsione e i moti.

Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere - Il giudice Arun Subramanian ha negato al re dell'hip hop di uscire di carcere sotto cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone a scopo prostituzione di cui ... Secondo ansa.it

Puff Diddy resta in carcere, negata la libertà su cauzione dopo i reati di prostituzione - Il giudice Arun Subramanian ha negato al re dell'hip hop di uscire di prigione sotto cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone ... Segnala msn.com