Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo

L’Inter punta a rafforzare il centrocampo con un nome di rilievo: Richard Rios. Il giovane talento colombiano del Palmeiras si candida a sostituire Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare l’Italia in estate. Con caratteristiche tecniche e dinamismo da vero centrocampista completo, Rios rappresenta una delle opzioni più interessanti nel panorama internazionale. Ma quali sono le sue peculiarità e come potrebbe integrarsi nella rosa nerazzurra? Scopriamolo insieme.

Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall'Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate. Di seguito un quadro delle caratteristiche del calciatore colombiano. L'INTERESSE – Richard Rios è uno dei giocatori monitorati dall'Inter per il caso di addio di Hakan Calhanoglu nella finestra estiva di mercato. Il centrocampista del Palmeiras si aggiunge a un ventaglio di candidati, della Serie A e del calcio estero, su cui si è concentrata l'attenzione della dirigenza nerazzurra per rinforzare il proprio centrocampo. Con l'addio del turco sempre più plausibile, dopo il recente scontro a distanza con Lautaro Martinez e le dichiarazioni chiare di Giuseppe Marotta sul riferimento dell'argentino al numero 20 nerazzurro, emerge in maniera evidente l'esigenza di individuare un profilo all'altezza con cui sostituire il proprio regista.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c'è Richard Rios nel mirino: le ultime - L'Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l'interesse della dirigenza nerazzurra.

