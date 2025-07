Wimbledon Jasmine Paolini eliminata al secondo turno | battuta dalla russa Kamilla Rakhimova

L'emozione si trasforma in delusione: Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno, saluta Wimbledon al secondo turno, sconfitta dalla tenace russa Kamilla Rakhimova in tre set. Un match che ha dimostrato ancora una volta la forza e la determinazione delle giovani promesse del tennis internazionale. Ma ogni sconfitta è anche un’opportunità di crescita, e Jasmine sarà pronta a ripartire più forte di prima.

Esce di scena al secondo turno di Wimbledon Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno. La tennista toscana è stata battuta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova che si è imposta con.

Esce di scena al secondo turno di Wimbledon Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno. La tennista toscana è stata battuta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova che si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Rakhimov al terzo turno sfiderà la vincente del

