Madre e figlia morte a Villa Pamphili il killer Francis Kaufmann | Gettato a terra e calpestato da 4 poliziotti italiani

Un'affermazione che ha scosso l'aula e acceso il dibattito pubblico: durante l'udienza per il mandato d’arresto europeo, Francis Kaufmann ha accusato i poliziotti italiani di averlo aggredito e calpestato. Questa dichiarazione, riportata da «Chi l’ha Visto?», ha fatto emergere nuove tensioni e solleva interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine nel contesto di un caso che ha sconvolto l’Italia. La verità dietro queste parole è ora al centro dell’attenzione.

Durante l'udienza per il mandato d'arresto europeo emesso dal gip di Roma, Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio della piccola Andromeda e della sua madre Anastasia Trofimova, ha fatto delle dichiarazioni che hanno sollevato polemiche. Secondo quanto riportato dalla trasmissione «Chi l'ha Visto?», Kaufmann avrebbe affermato: "Quattro poliziotti italiani mi hanno gettato a terra e calpestato". Questa frase è stata pronunciata durante il processo in cui Kaufmann si opponeva all'estradizione, sostenendo che fosse stato fermato da membri della mafia.

