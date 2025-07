Attimi di paura all'Isola Loredana Cannata resta incastrata sott'acqua durante la prova apnea | lo staff la salva

Un momento di grande tensione ha scosso l'Isola dei Famosi quando Loredana Cannata si è trovata in grave pericolo durante la prova apnea. Incastrata sott'acqua, il suo coraggio e la prontezza dello staff hanno evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione e della determinazione. La sua esperienza ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza di restare sempre preparati. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa drammatica giornata.

Attimi di panico durante la finale dell'Isola dei Famosi: Loredana Cannata, durante la prova apnea, è rimasta incastrata sott'acqua. Lo staff è corso in suo soccorso e l'ha tratta in salvo. "Ho pensato che non ce l'avrei fatta", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

