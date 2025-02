Oasport.it - Tommaso Giacomel 5° nella sprint dei Mondiali con 2 errori. Johannes Boe cannibale

Lo si dice spesso: “Con i se e i ma non si fa la storia“. È il caso del biathlon e della 10 kmmaschile dei2025 a Lenzerheide (Svizzera). Messo in un cassetto la giornataccia tra neve e vento di ieri, il sole è tornato a fare capolino sulla località elvetica e motivi d’amarezza ce ne sono per quanto fatto da.Il 25enne tricolore era tra i protagonisti attesi della prova sui due poligoni e il podio era lì che poteva coincidere con le aspirazioni dell’azzurro. Una velocità sugli sci stretti notevolissima per il nostro portacolori e la giusta calma nel trovare i bersagliserie a terra. Altro girofrazione di fondo eccellente e arrivo nel poligono in piedi con l’ambizione di essere in gioco per una medaglia.Niente da fare, perché due bersagli non sono stati trovati dal trentino.