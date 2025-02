Dilei.it - Re Carlo vola in America da Harry. Camilla è costretta ad andare con lui

Leggi su Dilei.it

Resta programmando un viaggio negli Stati Uniti. Si tratta del più importante tour internazionale del 2026 per lui e naturalmente lo accompagnerà. I dettagli dell’agenda non sono stati ancora comunicati. Ma è probabile che possa essere l’occasione per il Sovrano di incontrare suo figlio, malgrado le resistenze della Regina consorte., il viaggio più importante del ReIl Palazzo sta preparando uno dei più grandi viaggi ufficiali perin Canada e negli Stati Uniti. Un tour che è stato definito “pieno di fascino”, tutto per incantare Donald e Melania Trump e mantenere buoni rapporti con la Casa Bianca.La prima tappa di questo viaggio internazionale sarà il Canada. Si tratterà della prima visita dinel Paese da Monarca, poi il Re e sua moglie andranno negli Stati Uniti.