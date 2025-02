Ilrestodelcarlino.it - Sabato arriva Faenza. In palio il pass playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Cesena Basket 2005 va a caccia dell’impresa e per riuscirci chiama a raccolta tutto il suo mondo, formato prima di tutto dalle centinaia di atleti che frequentano il settore giovanile. Domani alle 21 al PapaIppo (ingresso libero), nell’ambito dell’ultima giornata della prima fase del campionato di Divisione Regionale 1, la squadra di coach Marco Vandelli, ora sesta a 18 punti, con due lunghezze di ritardo su Villa Verucchio, ospiterà Raggisolaris, che è invece seconda. L’obiettivo dei biancazzurri è riuscire a scalare una posizione in classifica, vincendo e sperando allo stesso tempo sul non semplice incastro di altri tre risultati favorevoli sugli altri campi: se andasse tutto bene, la squadra si guadagnerebbe la salvezza e soprattutto l’accesso al raggruppamento che nella seconda fase metterà inla promozione.