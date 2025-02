Thesocialpost.it - Incidente stradale, morto un ragazzo di 26 anni

Unmortale si è verificato in contrada Pino a Benevento. La vittima è un 26enne che è finito con la sua auto contro un palo in via Castelpoto. Sul luogo del sinistro sono giunti il 118 ed i carabinieri. Avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.L'articoloundi 26proviene da The Social Post.