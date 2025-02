Ilrestodelcarlino.it - Aiuti alle famiglie più in difficoltà. Ecco come presentare le domande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sostegniinil piano dell’amministrazione comunale. Un fondo messo a disposizione dalla giunta con un contributo una tantum, in attesa di capire se da Palazzo del Popolo arriveranno altre forme di sostegno, dagli affittibollette. L’assessorato alla Famiglia ha reso noto che è possibiledomanda entro il 14 marzo per accedere ai contributi finalizzati a sostenere ‘Interventi a favore della famiglia’. Una misura per il sostegno economicocategorie individuate dalla Regione Marche: donne in stato di gravidanza o con figli non riconosciuti dall’altro genitore, o con figli il cui padre sia deceduto o decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale; per la fruizione di servizi ricreativi extrascolastici (comprensivi di servizi ludico-sportivi e/o di socializzazione) e/o attività di sostegno ai compiti percon tre o più figli.