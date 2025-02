Dilei.it - Sanremo 2025, appuntamento con i fan per Tony Effe, Clara e non solo: dove poterli incontrare

Leggi su Dilei.it

Non conta soltanto il palco dell’Ariston a. Sono infatti svariate le attività pensate a corredo della manifestazione. Qualcosa che concerne la vita reale e non il web. Un salto fuori dai riquadri di Instagram, perpersone e non intrattenere i follower. Ecco, dunque,sono i Big della kermesse più famosa d’Italia in questi giorni.le cantanti diAbbiamo avuto modo di parlare del progetto di, che perha deciso di sfruttare la propria visibilità per un tema molto delicato: la salute mentale. Ha infatti offerto una seduta conoscitiva con un terapeuta. Un vero e proprio bonus psicologo, così da spingere chiunque ne senta il bisogno a parlare di ciò che più l’opprime. La sua “farmacia dell’amore” è stata allestita in Corso Augusto Mombello 54.