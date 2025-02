Lortica.it - La Libera Accademia del Teatro in scena con sette spettacoli in due serate

Ladeltorna a calcare il palcoscenico con la seconda edizione della rassegna “Saggi di una notte di mezzo inverno”, in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio alPietro Aretino. L’evento vedrà la messa indioriginali realizzati dagli allievi dei corsi avanzati, per un totale di settanta attori impegnati in una maratona ditra commedie, tragedie, musica e danza.La rassegna si aprirà sabato alle 17.00 con “Grazie a Dio”, diretto da Amina Kovacevich, per poi proseguire con due opere curate dai gruppi di Uberto Kovacevich: “Coppie assortite” alle 19.00 e “Cuochi canterini” alle 21.00, con coreografie di Stefania Pace e direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini.Domenica il sipario si alzerà alle 16.00 con “Muse”, sempre a cura di Uberto Kovacevich, seguito da trediretti da Andrea Biagiotti: “Amori fuori orario” alle 17.