Nuvole basse e rischio valanghe in Grignetta | Cristian e Paolo non possono essere ancora recuperati

Lecco, 11 febbraio 2025 – Lesono troppoe la visibilità è scarsa. Impossibile decollare con l'elicottero. Non si può procedere nemmeno via terra: la neve, caduta anche in nottata, è troppo bagnata e pesante e basta un nulla per innescare una valanga. I corpi diper ora nonI corpi diMauri eBelazzi, i due amici e colleghi brianzoli di 48 anni, rimangono lì, a metà del canalone Caimi, sulle pendici delladove sono precipitati e morti sabato. La salma di uno di loro è stata localizzata con precisione: è stata vista durante un sorvolo ravvicinato dopo che è stato intercettato il segnale della placchetta inserita nella sua tuta da neve proprio per permettere di localizzare i dispersi sotto la vece.