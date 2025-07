madre terra e nativi festival dei popoli tra danze e concerti

Preparati a immergerti in un viaggio straordinario alla scoperta delle culture native del mondo, tra danze coinvolgenti, concerti emozionanti e incontri ricchi di spiritualità. Da oltre vent’anni, Madre Terra e Nativi Festival dei Popoli a Casirate d’Adda celebra i valori autentici e l’artigianato delle comunità indigene, creando un ponte tra tradizione e modernità. L’edizione 2025 si annuncia ancora più vibrante e inclusiva: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile che unisce cuore e anima.

CASIRATE D’ADDA (Bergamo) Una manifestazione unica, che da oltre 20 anni accoglie migliaia di visitatori in un’esperienza immersiva di musica, danze, spiritualità, artigianato e incontro umano. Il più grande festival in Italia interamente dedicato alle culture native del mondo e alla celebrazione dei valori dei popoli della Terra. E’ tutto pronto nella Bergamasca per l’edizione 2025 de Lo Spirito del Pianeta, che quest’anno si fa ancora più grande. Due sedi per una manifestazione che si estende per oltre un mese di eventi: dal 3 al 20 luglio, nel Bosco Grosso di Casirate d’Adda, spazio immerso nella natura, e dal 25 luglio al 10 agosto presso l’azienda agricola Ol Pera di Piario, cornice suggestiva tra prati e montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it