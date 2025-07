LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen Wimbledon 2025 in DIRETTA | esordio difficile per gli azzurri

Benvenuti alla nostra diretta live di Wimbledon 2025! Oggi assistiamo a un esordio difficile per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro la coppia formata da Vliegen e Behar. Una sfida complessa contro una delle prime coppie non teste di serie. Come l’anno scorso, gli italiani devono affrontare un banco di prova importante, ma siamo sicuri che daranno il massimo. Rimanete con noi per seguire ogni colpo e aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del tabellone di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI allopatica coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar. Esprdio complesso quindi contro una delle prime coppie non accreditate di una delle 16 teste di serie. Come l’anno scorso gli azzurri non sono stati particolarmente fortunati in sede di sorteggio, nel 2024 beccarono infatti HeliovaaraPatten, al momento numeri 2 della race e campioni in carica qui e in Australia. ServirĂ subito la migliore versione della Coppia italiana, che si è tornata a ben distinguere nella finale di Halle, ma che ha poi perso subito a Mallorca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio difficile per gli azzurri

