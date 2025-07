Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova oggi Wimbledon 2025 | programma orario streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in tempo reale l’emozionante sfida tra Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova a Wimbledon 2025, non perdere nessun dettaglio! Scopri dove vedere in tv, gli orari del programma e le opzioni di streaming per seguire questa partita decisiva. Resta con noi per vivere ogni punto di questa affascinante battaglia sull’erba londinese, perché la tua passione per il tennis merita il massimo. La partita sta per iniziare…

Jasmine Paolini affronterà la russa Kamilla Rakhimova al secondo turno di Wimbledon 2025: dopo aver sofferto più del previsto contro la lettone Anastasija Sevastova, la tennista italiana fronteggerà una rivale più rognosa per meritarsi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e il terzo turno contro la vincente del confronto tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RAKHIMOVA (3° MATCH DALLE 12.00) L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio, sarà il terzo match sul Campo 3 a partire dalle ore 12.00: ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la bulgara Tomova e la britannica Kartal, poi a seguire il russo Rublev incrocerà il sudafricano Harris e al termine di quel testa a testa toccherà alla nostra portacolori, desiderosa di farsi strada sui sacri prati dopo l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova oggi, Wimbledon 2025: programma, orario, streaming

