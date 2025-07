Stipendi entra in vigore la direttiva Ue contro il gender gap pay | tutti i diritti dei lavoratori e gli obblighi per le imprese

Entrerà in vigore nel giugno 2026 una nuova direttiva europea volta a colmare il gender gap pay, garantendo maggior trasparenza e equità nei salari. La normativa, già approvata dall’Europarlamento e dal Consiglio, prevede diritti fondamentali per lavoratrici e lavoratori e obblighi precisi per le imprese. Obiettivo: eliminare l’opacità salariale e promuovere un ambiente di lavoro più giusto e paritario, affinché ogni dipendente possa conoscere il proprio valore e rivendicare i propri diritti.

Entra in vigore la direttiva europea del 2023 per ridurre il gender gap al lavoro. Cosa prevede, tutti i diritti di lavoratrici e lavoratori. La direttiva europea esisteva dal 2023, ora è anche passata al vaglio dell'Europarlamento e del Consiglio ed entrerà in vigore a giugno del 2026. Punta a ridurre la cosiddetta opacità salariale. Non conoscere la retribuzione dei colleghi è una delle cause dello squilibrio di paghe tra uomini e donne. E per questo dal 2026, questo documento entrerà in vigore, imponendo una maggiore trasparenza.

