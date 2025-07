Rissa a Pontelagoscuro Denunciati in cinque I residenti | Ora basta

A Pontelagoscuro, la violenta rissa del 23 giugno ha portato alla denuncia di cinque residenti, grazie alle precise immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un intervento rapido e deciso dei carabinieri ha permesso di fare chiarezza sui fatti e di individuare i responsabili. Ora, la comunità spera che questa azione possa segnare un punto di svolta, restituendo serenità e sicurezza al centro del paese.

di Mario Tosatti Incastrati dalle telecamere, altri tre responsabili della rissa del 23 giugno scorso. Alla fine i carabinieri hanno denunciato cinque persone per la parapiglia in centro a Pontelagoscuro. Grazie alla videosorveglianza, la svolta nelle indagini per i fatti accaduti in piazza Buozzi. Il tutto successo verso le 19, con l’intervento dei carabinieri per una rissa tra più persone. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno rintracciato due dei partecipanti allo scontro, un quarantaseienne ed un trentanovenne, entrambi di origine nordafricana che avevano riportato lievi ferite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it