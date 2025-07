Il procuratore Guido L’appello anti-mafia | | Rischio di infiltrazioni Le forze sane ci aiutino

Il nuovo procuratore capo di Bologna, Paolo Guido, lancia un appello urgente alla cittadinanza e alle forze sane della società. In un momento critico, quando il rischio di infiltrazioni mafiose minaccia la nostra terra, è fondamentale unire le forze per contrastare questa minaccia crescente. Solo con il contributo di tutti possiamo sperare di fermare questo lento saccheggio e preservare il nostro futuro. La lotta contro la criminalità comincia da qui, e ognuno di noi può fare la differenza.

Gabrielli "È importante avere il contributo di tutti, se vogliamo davvero impedire che questa terra diventi saccheggiata e dominata dalle organizzazioni criminali, perché il rischio è altissimo e spesso c'è il rischio di accorgersene quando è troppo tardi". Sono le parole di Paolo Guido, nuovo procuratore capo di Bologna, nel giorno del suo insediamento ufficiale. Ieri, in via Farini, si è presentato alla città, che l'ha accolto con grande affetto, e si è commosso quando ha parlato di Palermo, dove era procuratore aggiunto (al fianco del procuratore capo Maurizio de Lucia), noto anche per essere stato colui che ha coordinato le indagini che hanno portato alla cattura del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro.