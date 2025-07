Juve e Inter fuori dal Mondiale per Club ma con le casse ricche | i guadagni sono stati comunque enormi

Nonostante l'eliminazione precoce, Juventus e Inter dimostrano ancora una volta che il prestigio e i guadagni non dipendono solo dai risultati sul campo. Con oltre 60 milioni di euro incassati, queste due grandi squadre italiane consolidano la loro forza economica, lasciando intravedere un futuro ricco di opportunità . Un esempio di come il business del calcio possa essere un gioco a parte, indipendente dalla vittoria o sconfitta. Continua a leggere

Conclusasi ufficialmente l'avventura di Juventus e Inter al Mondiale per Club, entrambe eliminate agli ottavi, si possono fare i conti in tasca alle due società . Se sul fronte sportivo è stato un mezzo fallimento, a livello economico è stato un successo: si spartiscono un incasso superiore ai 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

