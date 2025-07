Questura nuovo vertice | Prevenzione e controllo Vigilare sulle infiltrazioni

spirito di servizio e attenzione alle esigenze della comunità. La nostra priorità sarà rafforzare la prevenzione, il controllo e la lotta alle infiltrazioni criminali, mantenendo Macerata tra le città più sicure d’Italia e puntando a migliorare ulteriormente questa posizione. Con impegno e collaborazione si costruisce una città più sicura per tutti, un passo alla volta.

Macerata è la quarta provincia più sicura in Italia, l’obiettivo è farla arrivare al terzo, secondo posto. Sono le parole del nuovo questore di Macerata Luigi Mangino, nato a Roma nel 1966, arrivato da Terni, che da ieri ha preso il posto di Gianpaolo Patruno. È al suo secondo incarico come questore. "Garantire la sicurezza dei cittadini è il nostro obiettivo – ha detto il questore Mangino –. Mi appresto a ricoprire questo incarico con uno spirito costruttivo. Innanzitutto bisogna conoscere bene il territorio, capire dove c’è maggiore esigenza di interventi. È chiaro che è fondamentale l’attività di prevenzione, che per quanto mi riguarda è importantissima: significa controllare il territorio ed è un deterrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it