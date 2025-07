Nuovi attacchi a Gaza City Trump | Israele pronta a tregua di 60 giorni Hamas accetti o sarà peggio

La tensione tra Israele e Hamas raggiunge un nuovo picco con i recenti attacchi a Gaza City, mentre la comunità internazionale osserva in apprensione. Donald Trump ha annunciato che Israele è pronto a considerare una tregua di 60 giorni, ma il successo dipende dall’accettazione di Hamas, altrimenti il conflitto potrebbe intensificarsi ulteriormente. La strada verso la pace si fa sempre più intricata, lasciando il mondo in attesa di un esito decisivo.

Roma, 2 luglio 2025 – Israele è pronta ad acconsentire alle "condizioni necessarie" per un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato Donald Trump su Truth, anticipando il tema centrale dell’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, previsto per lunedì prossimo. Le trattative sarebbero in stato avanzato e il presidente Usa parla di una "proposta finale" di tregua elaborata con Egitto e Qatar. E poi incalza: “ Hamas accetti questo accordo, perché la situazione peggiorerà soltanto". Altra notte di fuoco a est di Gaza City: diverse persone sono riamare uccise e ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net